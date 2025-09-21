Макс Ферстаппен: «Рад, что в гонке было не так много машин безопасности»

Ферстаппен назвал ключевые факторы победы в Баку.

Пилот «Ред Булл » поделился впечатлениями от Гран-при Азербайджана, где одержал победу.

«В гонке нужно быть чуть более осторожным. Также важно уделять внимание работе с шинами, чтобы стратегия с одним пит-стопом сработала. В этом плане все действовали более осторожно.

Комплекты, которые мы сегодня использовали, «медиум» и «хард», практически не использовались до сегодняшнего дня. Все это помогло нам – а еще я рад, что было не так много машин безопасности!», – сказал Ферстаппен.

Гран-при Азербайджана-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис – 7-й, Пиастри сошел

