Макс Ферстаппен: «Рад, что в гонке было не так много машин безопасности»
Ферстаппен назвал ключевые факторы победы в Баку.
Пилот «Ред Булл» поделился впечатлениями от Гран-при Азербайджана, где одержал победу.
«В гонке нужно быть чуть более осторожным. Также важно уделять внимание работе с шинами, чтобы стратегия с одним пит-стопом сработала. В этом плане все действовали более осторожно.
Комплекты, которые мы сегодня использовали, «медиум» и «хард», практически не использовались до сегодняшнего дня. Все это помогло нам – а еще я рад, что было не так много машин безопасности!», – сказал Ферстаппен.
