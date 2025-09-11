Ушедших в «Ауди» инженеров «Феррари» заменит специалистами из «Мерседеса» и «Альпин» (CdS)
«Феррари» наймет в моторное подразделение инженеров из «Мерседеса» и «Альпин».
В «Феррари» уже подобрали кадровые замены уходящим специалистам из моторного подразделения.
Как уже сообщалось, руководитель проекта разработки двигателя 2026 года Вольфф Циммерманн и едущим инженером по работе над производительностью двигателя внутреннего сгорания Ларс Шмидт покинут «Феррари» по окончании сезона и присоединятся к «Ауди».
Тем не менее, по информации Corriere della Sera, руководитель «Феррари» Фредерик Вассер был готов к подобному повороту событий и Скудерия уже какое-то время вела переговоры с инженерами из «Мерседеса» и «Альпин» со схожими специализациями. И переходы данных специалистов будут завершены в ближайшем будущем.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Corrierre della Sera
