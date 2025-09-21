Ландо Норрис: «Возможно, со стороны могло показаться иначе, но у «Макларена» были проблемы с темпом»

Норрис оценил свое выступление в Баку.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис подвел итоги Гран-при Азербайджана , поделившись мнением о том, как результат гонки повлияет на борьбу за победу в чемпионате.

Норрис не согласился с тем, что не сумел воспользоваться шансом и отыграть у Оскара Пиастри как можно больше очков – после схода австралийца на первом круге, Норрису удалось финишировать лишь 7-м и отыграть у напарника всего 6 очков.

«Я делаю все, что в моих силах, абсолютно в каждой гонке. Если так посмотреть, то каждую гонку, в которой я финишировал на второй позиции или ниже можно считать упущенной возможностью. Лично мне плевать на то, как на это смотрят люди.

Да, конечно, мне нужно было лучше выступить в квалификации, но мы решили первыми выехать на трассу. Это было наше решение, и мы за него поплатились.

С другой стороны, все могло бы закончиться тем, что я бы улетел в стену или еще что-то в этом роде. По ощущениям, сегодня я показал близкие к максимуму возможности нашей машины. Возможно, со стороны могло показаться иначе, но на самом деле у нас были проблемы с темпом.

Мы не слишком оптимистично были настроены в отношении своего гоночного темпа. И у нас были определенные трудности. Не думаю, что наш темп был так уж плох, просто обгонять было очень сложно.

Я просто стараюсь делать все возможное. И понимаю, что мне нужно отыграть еще очень много очков у очень хорошего, невероятно быстрого гонщика. Так что мне нужно продолжать работу и не сбавлять обороты», – рассказал Норрис.

