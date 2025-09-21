Лоран Мекьес: «Ферстаппен вернулся в борьбу за титул? «Ред Булл» работает от гонки к гонке»

В «Ред Булл» подвели итоги этапа в Баку.

Руководитель «Ред Булл » прокомментировал победу Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана.

«Что сказать? Во вчерашней квалификации он показал настоящий мастер-класс, у него был огромный отрыв в суперсложных условиях, когда скорость ветра доходила до 60 км/ч.

Было трудно оценить, каким сегодня будет гоночный темп. В пятницу никто не проехал длинные отрезки – но Макс наращивал отрыв круг за кругом.

Мы знали, что «Монца» – очень специфическая трасса. Было непонятно, какого прогресса мы могли бы добиться здесь [в Баку]. Мы получили хорошую обратную связь для всех, кто так усердно работал в Милтон-Кейнсе, чтобы сделать машину быстрее.

Мы знаем, что Баку – тоже очень специфический этап, здесь только медленные повороты. Но уже на двух трассах подряд у нас был темп, которого хватило для победы.

Макс вернулся в борьбу за титул? Мы работаем от гонки к гонке», – сказал Мекьес.

Гран-при Азербайджана-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис – 7-й, Пиастри сошел

