  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Оскар Пиастри: «Сейчас главная задача – оставить ошибки позади и постараться отыграться в следующий раз»
3

Оскар Пиастри: «Сейчас главная задача – оставить ошибки позади и постараться отыграться в следующий раз»

Пиастри надеется реабилитироваться за ошибки в Баку.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал о том, что постарается оставить случившееся на Гран-при Азербайджана позади и вернуть себе привычный уровень выступлений уже в следующей гонке.

«Понятно, что после такого уик-энда ты вряд ли будет чувствовать себя очень хорошо. В целом, по ощущениям, у нас все равно был хороший темп – просто я допустил слишком много ошибок на трассе, что для меня редкость.

Так что сейчас главная задача – оставить все это позади. Я бы беспокоился намного сильнее, чем бы допустил подобные ошибки, стараясь отыграть время и атакуя на пределе, что-то в этом роде. Понятно, что эти ошибки дорого нам обошлись, но я думаю, что их можно очень легко устранить.

Что касается борьбы за титул, то я бы не стал исключать Макса [Ферстаппена] из списка претендентов. Другое дело, что меня это не слишком беспокоит – после такого уик-энда мне нужно постараться отыграться, вернуть прежнюю форму и продемонстрировать хорошее выступление.

Я знаю, что если смогу вернуться на тот уровень, на котором я способен выступать, то все будет в порядке. Так что именно на этом я сосредоточусь», – рассказал Пиастри.

Тотальный провал лидера «Ф-1» в Баку: две аварии, фальстарт, 0 очков

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
Гран-при Азербайджана
logoМакларен
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoОскар Пиастри
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Карлос Сайнс: «Я адаптировался лучше всех других пилотов, сменивших команды»
25 минут назад
Макс Ферстаппен: «Рад, что в гонке было не так много машин безопасности»
118 минут назад
Гельмут Марко: «Если окажемся конкурентоспособными и на Гран-при Сингапуре – может быть, задумаемся о борьбе за титул»
119 минут назад
Фредерик Вассер: «История об уходе сотрудников – нелепость. Обычная текучка, «Феррари» наняла 60 специалистов»
727 минут назад
Ландо Норрис: «Возможно, со стороны могло показаться иначе, но у «Макларена» были проблемы с темпом»
629 минут назад
Джеймс Воулз о подиуме Сайнса: «Карлосу нужен был такой результат»
137 минут назад
Хэмилтон извинился перед Леклером, которому не вернул позицию: «Я даже затормозил перед финишем, но не хватило 0,4 секунды»
1847 минут назад
Шарль Леклер: «Мог отыграть позиции на первом отрезке, но возникла проблема с работой двигателя»
251 минуту назад
Фернандо Алонсо: «Знал, что «Астон Мартин» окажется последним по темпу. То же самое будет в Лас-Вегасе и Мехико»
56 минут назад
Фредерик Вассер: «Феррари» проиграла уик-энд в квалификации – темп был. Я раздражен»
24сегодня, 14:04
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото