Оскар Пиастри: «Сейчас главная задача – оставить ошибки позади и постараться отыграться в следующий раз»

Пиастри надеется реабилитироваться за ошибки в Баку.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри рассказал о том, что постарается оставить случившееся на Гран-при Азербайджана позади и вернуть себе привычный уровень выступлений уже в следующей гонке.

«Понятно, что после такого уик-энда ты вряд ли будет чувствовать себя очень хорошо. В целом, по ощущениям, у нас все равно был хороший темп – просто я допустил слишком много ошибок на трассе, что для меня редкость.

Так что сейчас главная задача – оставить все это позади. Я бы беспокоился намного сильнее, чем бы допустил подобные ошибки, стараясь отыграть время и атакуя на пределе, что-то в этом роде. Понятно, что эти ошибки дорого нам обошлись, но я думаю, что их можно очень легко устранить.

Что касается борьбы за титул, то я бы не стал исключать Макса [Ферстаппена] из списка претендентов. Другое дело, что меня это не слишком беспокоит – после такого уик-энда мне нужно постараться отыграться, вернуть прежнюю форму и продемонстрировать хорошее выступление.

Я знаю, что если смогу вернуться на тот уровень, на котором я способен выступать, то все будет в порядке. Так что именно на этом я сосредоточусь», – рассказал Пиастри.

