  • Лиам Лоусон: «Как бы ни хотелось, но сегодня темпа «Рейсинг Булл» не хватило бы для попадания на подиум»
Лиам Лоусон: «Как бы ни хотелось, но сегодня темпа «Рейсинг Булл» не хватило бы для попадания на подиум»

Лоусон доволен результатом гонки в Баку.

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон подвел итоги Гран-при Азербайджана, отметив, что доволен своим выступлением и пятым местом на финише.

«Не думаю, что сегодня нашего темпа хватило бы для попадания на подиум, как бы мне этого ни хотелось. В конце заезда была интересная борьба. Шины у Цуноды были свежее, к тому же это был «медиум», который лучше держит трассу. Так что я был готов к тому, что Цунода быстро меня догонит и мне нужно будет обороняться.

Смотря на Макса [Ферстаппена] я понимал, что у «Ред Булл» сегодня очень быстрая машина. Однако наша машина очень сильно смотрелась на третьем секторе трассы на протяжении всего уик-энда – и именно этом нам и было нужно. После ошибки, допущенной в борьбе с Кими Антонелли, я хотел быть уверен, что мне хватит сил и я смогу удержать позицию», – рассказал Лоусон.

Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
Гран-при Азербайджана
