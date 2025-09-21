  • Спортс
  • Оскар Пиастри: «Явно не лучший момент моей карьеры. Я недооценил влияние «грязного воздуха» на поведение болида»
Оскар Пиастри: «Явно не лучший момент моей карьеры. Я недооценил влияние «грязного воздуха» на поведение болида»

Пиастри взял на себя вину за аварию в Баку.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги Гран-при Азербайджана, отметив, что может винить только себя за допущенные ошибки.

Пиастри сначала допустил фальстарт и в результате откатился в конец пелотона, а затем, на первом круге, не справился с управлением болида и врезался в стену.

«Да, это явно не лучший момент в моей карьере. Я просто слишком сильно ждал старт. И в итоге допустил элементарную и глупую ошибку [допустив фальстарт].

Что касается аварии – то я просто недостаточно хорошо все просчитал и недооценил влияние «грязного воздуха» на поведение болида.

Уровень сцепления машин с трассой в тот момент был еще слишком низким, и мне следовало это понимать. Так что я не собираюсь винить кого-либо, кроме себя. Просто неправильная оценка ситуации и неправильные решения, принятие в моменте. И, очевидно, я разочарован итогом», – рассказал Пиастри.

Тотальный провал лидера «Ф-1» в Баку: две аварии, фальстарт, 0 очков

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Гран-при Азербайджана
