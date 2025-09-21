Макс Ферстаппен: «Победа в Баку – фантастика. Получится ли удержать такой темп? Трудно сказать»

Ферстаппен оценил победу в Баку.

Пилот «Ред Булл » подвел итоги Гран-при Азербайджана, где одержал победу.

«Уик-энд прошел отлично. Было здорово победить еще в Монце, но выиграть тут – это фантастика. Болид хорошо работал на обоих комплектах шин. Мы все время находились в чистом воздухе, так что у нас была возможность следить за шинами – все было довольно просто.

Выступать здесь всегда нелегко, было очень ветрено, из-за чего болид постоянно мотало. Я очень доволен своим выступлением.

Получится ли удержать такой темп? Трудно сказать, но последние два уик-энда получились потрясающими. В Сингапуре будет трудно, ведь там нужен высокий уровень прижимной силы», – отметил Ферстаппен.

Гран-при Азербайджана-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис – 7-й, Пиастри сошел

