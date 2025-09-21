Джордж Расселл: «Честно говоря, я был рад увидеть клетчатый флаг»

Расселл доволен попаданием на подиум в Баку.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги Гран-при Азербайджана , поздравил Карлоса Сайнса с попаданием на подиум, а также признал, что рад окончанию уик-энда и возможности отдохнуть.

Расселл весь уик-энд плохо себя чувствовал, но несмотря на это принял участие во всех сессиях.

«Во-первых, мои поздравления Карлосу [Сайнсу] и «Уильямсу ». Потрясающий результат для команды.

Что касается нас, то я правда очень рад вернуться на подиум. Для уик-энд получился довольно тяжелым, но машина работала отлично. Еще и Кими [Антонелли] приехал четвертым, этому я тоже рад.

Честно говоря, я был рад увидеть клетчатый флаг. К счастью, сегодня я чувствовал себя лучше, чем вчера и позавчера. Теперь хотелось бы отдохнуть, но результату я правда очень рад. Для нас, как для команды – учитывая, что мы пытаемся победить «Феррари» в Кубке конструкторов, – этот уик-энд стал шагом вперед», – рассказал Расселл.

