Джордж Расселл: «Сегодня наша главная задача – опередить «Феррари» и заработать хорошие очки»
Расселл надеется победить «Феррари» в Баку.
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о целях на предстоящий Гран-при Баку.
«Сегодня чувствую себя лучше. Для меня это тяжелый уик-энд, но я стараюсь побольше отдыхать, чтобы восстановиться.
Сегодня наша главная задача – опередить «Феррари» и заработать хорошие очки. Возможно, сумеем попасть на подиум. Карлос и Лиам стартуют впереди нас. Они вчера отлично выступили, но мы думаем, что в гонке сможем их достать.
С другой стороны, позади нас стартуют два «Макларена», которые очень быстры, и у которых, вероятно, будет другая стратегия. При этом они всегда попадают на подиум – вне зависимости от стартовых позиций», – рассказал Расселл.
«Ф-1» в Баку – безумие! Лидер сезона – в стене, аутсайдер едва не взял поул
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
