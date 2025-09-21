Джордж Расселл: «Сегодня наша главная задача – опередить «Феррари» и заработать хорошие очки»

Расселл надеется победить «Феррари» в Баку.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл рассказал о целях на предстоящий Гран-при Баку.

«Сегодня чувствую себя лучше. Для меня это тяжелый уик-энд, но я стараюсь побольше отдыхать, чтобы восстановиться.

Сегодня наша главная задача – опередить «Феррари » и заработать хорошие очки. Возможно, сумеем попасть на подиум. Карлос и Лиам стартуют впереди нас. Они вчера отлично выступили, но мы думаем, что в гонке сможем их достать.

С другой стороны, позади нас стартуют два «Макларена », которые очень быстры, и у которых, вероятно, будет другая стратегия. При этом они всегда попадают на подиум – вне зависимости от стартовых позиций», – рассказал Расселл.

