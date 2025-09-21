Лиам Лоусон: «Хотелось бы, чтобы сегодня все прошло спокойно»

Лоусон оценил перспективы на гонку в Баку.

Пилот «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон поделился мнением о шансах удержать третью стартовую позицию на Гран-при Азербайджана , признав, что сделать это будет чрезвычайно трудно.

«Хотелось бы, чтобы сегодня все прошло спокойно. Но мы знаем эту трассу и то, какие на ней проходят гонки. Нужно будет принимать правильные решения по ходу заезда, а там посмотрим, каким будет наш гоночный темп.

Думаю, нам будет очень трудно. Все соперники, которые стартуют позади, быстрее нас, и мы это знаем. Но мы разберемся. Более того, думаю, что по ходу гонки нам предстоит продолжать адаптироваться к разным условиям», – рассказал Лоусон.

