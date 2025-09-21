  • Спортс
  • Шарль Леклер: «В гонке мы должны быть быстрее «Мерседеса», постараемся пробиться вперед»
Шарль Леклер: «В гонке мы должны быть быстрее «Мерседеса», постараемся пробиться вперед»

Леклер надеется отыграть позиции в гонке в Баку.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Азербайджана.

«Можно сказать, что на стартовой решетке многие гонщики находятся не на тех позициях, на которых по идее должны были бы оказаться.

Оба «Макларена», которые стартуют перед нами, тоже будут стремиться прорваться вперед. Еще впереди стартуют два «Мерседеса» – я думаю, что в гонке мы должны быть быстрее них. Так что я надеюсь, что мы как можно раньше сможем обогнать конкурентов и пробиться вперед», – рассказал Леклер.

«Ф-1» в Баку – безумие! Лидер сезона – в стене, аутсайдер едва не взял поул

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
