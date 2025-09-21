Андреа Стелла: «Победа «Ред Булл» в Монце – это не отдельный случай. Не удивлюсь, если Ферстаппен выиграет в Баку»
Руководитель «Макларена» оценил темп «Ред Булл» на фоне поула на Гран-при Азербайджана.
«Мы детально изучили гонку в Монце и пришли к выводу, что не стоит расценивать темп «Ред Булл» на Гран-при Италии как отдельный случай, связанный с конфигурацией трассы, склонной к низкому уровню прижимной силы.
Уверен, в Монце они слегка изменили машину, так что есть большая вероятность, что им удалось извлечь немного больше темпа. Если судить по словам Макса [Ферстаппена] по радио, кажется, им удалось найти способ уменьшить дорожный просвет.
Не удивлюсь, если Максу и «Ред Булл» удастся подтвердить свое лидерство после поула и победы в Монце и теперь уже поула в Баку», – сказал Стелла.
