Андреа Стелла: «Победа «Ред Булл» в Монце – это не отдельный случай. Не удивлюсь, если Ферстаппен выиграет в Баку»

В «Макларене» заявили, что «Ред Булл» добился значительно прогресса.

Руководитель «Макларена » оценил темп «Ред Булл» на фоне поула на Гран-при Азербайджана .

«Мы детально изучили гонку в Монце и пришли к выводу, что не стоит расценивать темп «Ред Булл» на Гран-при Италии как отдельный случай, связанный с конфигурацией трассы, склонной к низкому уровню прижимной силы.

Уверен, в Монце они слегка изменили машину, так что есть большая вероятность, что им удалось извлечь немного больше темпа. Если судить по словам Макса [Ферстаппена] по радио, кажется, им удалось найти способ уменьшить дорожный просвет.

Не удивлюсь, если Максу и «Ред Булл » удастся подтвердить свое лидерство после поула и победы в Монце и теперь уже поула в Баку», – сказал Стелла.

Андреа Стелла: «Борется ли Ферстаппен за титул? Твердое да. Сможете написать это заглавными буквами?»

