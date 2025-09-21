  • Спортс
  • Андреа Стелла: «Борется ли Ферстаппен за титул? Твердое да. Сможете написать это заглавными буквами?»
Андреа Стелла: «Борется ли Ферстаппен за титул? Твердое да. Сможете написать это заглавными буквами?»

В «Макларене» считают Ферстаппена претендентом на титул.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла уверен, что Макс Ферстаппен продолжает бороться за титул с Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри, несмотря на отставание в 94 очка от лидера чемпионата.

«Твердое да [Ферстаппен все еще в борьбе]. Сможете написать это заглавными буквами? Это было сказано заглавными буквами. Не стоит забывать, что, прежде всего, это Макс Ферстаппен – чемпион последних четырех лет за рулем быстрой машины.

Бывают гонки, когда «Макларен» не может насладиться преимуществом – и это сказывается на Ландо и Оскаре. Так что они не всегда будут собирать максимально возможное количество очков. Порой чуть больше будет у Ландо, порой – у Оскара. Так что они будут отбирать очки друг у друга.

Мы уверены в этом, но позволим им бороться – потому что они оба заслуживают идти к своей цели. Поэтому да, Ферстаппен и «Ред Булл» все еще борются за победу в личном зачете», – сказал Стелла.

«Ф-1» в Баку – безумие! Лидер сезона – в стене, аутсайдер едва не взял поул
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Гран-при Азербайджана
