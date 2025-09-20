Фредерик Вассер: «Леклер был быстрее Норриса до аварии»

Вассер отметил скорость Леклера до встречи со стеной.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер обратил внимание на темп Шарля Леклера в квалификации к Гран-при Азербайджана , которую монегаск завершил в барьерах.

«У пилотов на первом ряду разные комплекты шин, так что дело не в составах, а в том, что нам было тяжело прогреть покрышки до нужной температуры.

Сессия выдалась трудной – с порывами ветра и в целом при очень холодной погоде. Важно было собрать все воедино, и круг Леклера до аварии был хорошим – не на уровне Сайнса, но все равно хорошим. Он был быстрее Норриса , к примеру.

Теперь необходимо сосредоточиться на завтрашнем дне. Будет сложно, так как эффект от DRS снижается из-за маленьких антикрыльев. Но в Баку всегда возможно все, и нам надо будет пользоваться любыми возможностями», – заявил менеджер в эфире итальянского Sky.

