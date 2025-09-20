Юки Цунода: «Все еще не выступаю на желаемом уровне»

Цунода подвел итоги квалификации в Баку.

Пилот «Ред Булл » высказался о 6-м месте в квалификации к Гран-при Азербайджана.

«Внесенные изменения хорошо сработали – удалось подобрать настройки, которые больше подходят моему пилотажу. На прошлой неделе [после этапа в Монце] мы много работали в симуляторе, чтобы выяснить, почему были медленными. Обнаруженные улучшения хорошо сработали.

Думаю, это повлияет и на гоночный темп. Во время длинных отрезков во второй практике мне удалось показать такой темп, которого я никогда раньше не добивался.

У меня есть небольшой прогресс с точки зрения пилотажа, но я все еще не выступаю на желаемом уровне. Завтра я проеду много кругов в гонке – хочу улучшить качество своих выступлений», – сказал Цунода .

