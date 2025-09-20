2

Юки Цунода: «Все еще не выступаю на желаемом уровне»

Цунода подвел итоги квалификации в Баку.

Пилот «Ред Булл» высказался о 6-м месте в квалификации к Гран-при Азербайджана.

«Внесенные изменения хорошо сработали – удалось подобрать настройки, которые больше подходят моему пилотажу. На прошлой неделе [после этапа в Монце] мы много работали в симуляторе, чтобы выяснить, почему были медленными. Обнаруженные улучшения хорошо сработали.

Думаю, это повлияет и на гоночный темп. Во время длинных отрезков во второй практике мне удалось показать такой темп, которого я никогда раньше не добивался.

У меня есть небольшой прогресс с точки зрения пилотажа, но я все еще не выступаю на желаемом уровне. Завтра я проеду много кругов в гонке – хочу улучшить качество своих выступлений», – сказал Цунода.

Гран-при Азербайджана-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Лоусон – 3-й, Норрис – 7-й, Пиастри разбил болид и стал 9-м
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Shiga Sports
logoЮки Цунода
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Шарль Леклер: «В квалификации температура понизилась и нам не удалось заставить работать шины «медиум»
1 минуту назад
Кими Антонелли: «Предпочитаю не следить за происходящим на трассе, чтобы не терять концентрацию»
21 минуту назад
Ландо Норрис о старте 7-м: «Не уверен насчет победы, но постараюсь пробиться на подиум»
121 минуту назад
Ланс Стролл: «Во 2-м сегменте из-за ветра не смог проехать ни одного нормального быстрого круга»
128 минут назад
Окона дисквалифицировали из итогов квалификации к Гран-при Азербайджана
40 минут назад
Фредерик Вассер: «Впереди длинная гонка, Норрис прорвался с конца решетки в 2024-м»
142 минуты назад
Эстебан Окон: «Возникли большие проблемы с тормозами – это было безумие»
54 минуты назад
Льюис Хэмилтон: «Стоило выбрать другую шинную стратегию на квалификацию»
5сегодня, 16:18
Ландо Норрис: «6 красных флагов – что-то невероятное. Половина аварий из-за ветра: в 4-м повороте то 50 км/ч, то 10 км/ч»
4сегодня, 16:13
Алекс Албон об аварии: «Не могу винить кого-либо, кроме себя. Глупая ошибка»
сегодня, 16:03
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото