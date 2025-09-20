Андреа Стелла: «Круг Норриса получился не таким хорошим, как хотелось»

В «Макларене» оценили итоги квалификации в Баку.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла прокомментировал квалификацию к Гран-при Баку, где Ландо Норрис оказался 7-м, а Оскар Пиастри – 9-м после аварии.

«Мы испытывали определенное давление из-за времени и желтых флагов. Так что в таких условиях было важно собрать хороший круг.

В конце концов круг получился не таким хорошим, как мы хотели. Мы выехали на трассу первыми, потому что это гарантировало нам безопасность с точки зрения появления желтых флагов. К тому же так мы могли контролировать температуру шин на прогревочном круге.

Мы посчитали, что в этом плане все в порядке – вопрос оставался только в том, чтобы пройти хороший круг», – отметил Стелла.

Гран-при Азербайджана-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Лоусон – 3-й, Норрис – 7-й, Пиастри разбил болид и стал 9-м

