Лиам Лоусон о 3-м месте: «Даже толком не помню, как прошла квалификация – настолько она была напряженной»

Лоусон рад 3-му месту в квалификации в Баку.

Пилот «Рейсинг Буллз » подвел итоги квалификации к Гран-при Азербайджана , отметив, что не ожидал добиться столь хорошего результата.

«Честно говоря, я даже толком не помню, как прошла квалификация – настолько она была напряженной. Я, конечно, с самого начала говорил, что она будет напряженной, но явно не ожидал, что настолько.

Машина хорошо работала весь уик-энд, в том числе в квалификации – когда это было нужно больше всего. Так что огромное спасибо ребятам, команда великолепно работает весь уик-энд. Хотя понятно, что самый важный день будет завтра.

Гонка будет очень тяжелой. У нас отличная стартовая позиция, но мы хорошо понимаем, с кем именно боремся, и на чем нам нужно сосредоточиться», – рассказал Лоусон .

В «Ф-1» рекордный прирост молодых зрителей. Ради них сократят гонки и добавят спринтов