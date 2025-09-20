  • Спортс
  Льюис Хэмилтон: «Я правда считал, что буду бороться за поул, так что результат квалификации стал шоком»
Льюис Хэмилтон: «Я правда считал, что буду бороться за поул, так что результат квалификации стал шоком»

Хэмилтон шокирован вылетом во 2-м сегменте квалификации в Баку.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление в квалификации к Гран-при Азербайджана, в которой не сумел выйти в третий сегмент.

«Понятно, что я сильно разочарован. Вчера машина работала хорошо, сегодня мы продолжили двигаться в том направлении в работе с настройками, которое на бумаге выглядело оптимальным, и в итоге…

У нас был хороший темп, мы прогрессировали, я чувствовал себя отлично, не допускал ошибок, не уезжал в зоны безопасности и так далее. Просто в итоге мы ошиблись с шинами.

Это тяжело. У всех впереди меня был в распоряжении комплект шин «медиума», а мы потратили свой комплект во второй практике из-за ошибки с планом работы.

Как я уже говорил, в этот уик-энд у нас было много позитивных моментов, я чувствовал, что включился. Я правда считал, что сегодня буду бороться за поул, так что такой результат стал шоком. Но я приму это и продолжу попытки», – рассказал Хэмилтон.

В «Ф-1» рекордный прирост молодых зрителей. Ради них сократят гонки и добавят спринтов

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Гран-при Азербайджана
