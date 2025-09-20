В Колапинто попало яблоко в третьей практике Гран-при Азербайджана
На болид Колапинто упало яблоко во время тренировки в Баку.
Пилот «Альпин» Франко Колапинто попал в необычную ситуацию в третьей практике Гран-при Азербайджана.
В определенный момент в болид аргентинца влетело яблоко.
Инженер: Кажется, на тебя с дерева упал какой-то фрукт, вроде яблоко.
Колапинто: Яблоко?
Инженер: Да, но, судя по данным, ничего страшного.
Гран-при Азербайджана-2025. 3-я практика. Норрис – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й
Опубликовал: Тимофей Поршнев
