В Колапинто попало яблоко в третьей практике Гран-при Азербайджана

На болид Колапинто упало яблоко во время тренировки в Баку.

Пилот «Альпин» Франко Колапинто попал в необычную ситуацию в третьей практике Гран-при Азербайджана.

В определенный момент в болид аргентинца влетело яблоко.

Инженер: Кажется, на тебя с дерева упал какой-то фрукт, вроде яблоко.

Колапинто: Яблоко?

Инженер: Да, но, судя по данным, ничего страшного.

Гран-при Азербайджана-2025. 3-я практика. Норрис – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
logoАльпин
logoФранко Колапинто
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
