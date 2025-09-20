Контракт на проведение Гран-при Азербайджана продлен до 2030 года

Гран-при Азербайджана останется в календаре «Ф-1» до 2030 года.

Организаторы Гран-при Азербайджана и «Формула-1 » объявили о продлении контракта на проведение гонки. Новое соглашение рассчитано до конца 2030 года.

Гран-при Азербайджана проводится в «Формуле-1» с 2016 года.

