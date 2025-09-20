Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Пересмотр штрафа Сайнса открывает двери к новым вызовам»

В «Рейсинг Буллз» прокомментировали отмену штрафа Сайнса.

Руководитель «Рейсинг Буллз » Алан Пермейн считает, что недавний пересмотр штрафа Карлоса Сайнса заставит остальные команды изменить подход к работе с судьями.

Сайнс получил 10-секундное наказание и 2 штрафных балла в лицензию за столкновение с Лиамом Лоусоном на Гран-при Нидерландов. Через несколько дней после гонки «Уильямс» оспорил решение судей – и те согласились с утверждением команды.

Хотя 10-секундый штраф отменить уже не представлялось возможным, Карлосу аннулировали 2 штрафных балла.

«Думаю, это открывает двери к новым вызовам. Для использования права на пересмотр дела нужно предоставить новые значительные доказательства.

Думаю, судьи посчитали, что у Карлоса не было возможности высказать свою позицию. Его показания стали новым доказательством.

Если в гонке принимается решение, то у вас автоматически появляется шанс оспорить его. В целом я выступаю за то, чтобы упростить возможность пересмотра судейского решения. Как только мы сформулируем принцип, его реализация станет техническим вопросом», – отметил Пермейн.

Штраф Сайнса на Гран-при Нидерландов отменен после запроса «Уильямса»

