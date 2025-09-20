  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Пересмотр штрафа Сайнса открывает двери к новым вызовам»
0

Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Пересмотр штрафа Сайнса открывает двери к новым вызовам»

В «Рейсинг Буллз» прокомментировали отмену штрафа Сайнса.

Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн считает, что недавний пересмотр штрафа Карлоса Сайнса заставит остальные команды изменить подход к работе с судьями.

Сайнс получил 10-секундное наказание и 2 штрафных балла в лицензию за столкновение с Лиамом Лоусоном на Гран-при Нидерландов. Через несколько дней после гонки «Уильямс» оспорил решение судей – и те согласились с утверждением команды.

Хотя 10-секундый штраф отменить уже не представлялось возможным, Карлосу аннулировали 2 штрафных балла.

«Думаю, это открывает двери к новым вызовам. Для использования права на пересмотр дела нужно предоставить новые значительные доказательства.

Думаю, судьи посчитали, что у Карлоса не было возможности высказать свою позицию. Его показания стали новым доказательством.

Если в гонке принимается решение, то у вас автоматически появляется шанс оспорить его. В целом я выступаю за то, чтобы упростить возможность пересмотра судейского решения. Как только мы сформулируем принцип, его реализация станет техническим вопросом», – отметил Пермейн.

Штраф Сайнса на Гран-при Нидерландов отменен после запроса «Уильямса»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RaceFans
logoФормула-1
logoРейсинг Буллз
logoАлан Пермейн
logoУильямс
logoЛиам Лоусон
Гран-при Нидерландов
logoКарлос Сайнс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Азербайджана-2025. 3-я практика. Норрис – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й
34 минуты назад
На трассе в Баку ветер до 50 км/ч, на Гран-при ожидаются порывы до 60 км/ч
228 минут назад
Макс Ферстаппен: «Болид стал чуть стабильнее – надеюсь, это поможет обоим пилотам»
56 минут назад
Гран-при Азербайджана-2025. Расписание трансляций
3сегодня, 08:20
Менеджер Ферстаппена: «Макс останется в «Ред Булл», только если у него будет быстрый болид»
11сегодня, 08:14
Ральф Шумахер: «Если у Аджара будет такой же болид, как у Цуноды, то «Ред Булл» уничтожит Изака»
сегодня, 08:08
Гельмут Марко: «Новый регламент – хороший момент для перехода Аджара в «Ред Булл»
8сегодня, 07:25
Аджар станет напарником Ферстаппена в «Ред Булл», Линдблад будет выступать за «Рейсинг Буллз» (Эрик ван Харен)
10вчера, 18:50
Флавио Бриаиторе о составе пилотов «Альпин»: «Выбор будет сделан между Колапинто и Ароном»
3вчера, 17:54
Джордж Расселл: «Сохранили все свои комплекты шин «медиум» на оставшиеся два дня уик-энда, что может дать нам преимущество над конкурентами»
3вчера, 17:17
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото