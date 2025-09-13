0

Штраф Сайнса на Гран-при Нидерландов отменен после запроса «Уильямса»

Штраф Сайнса на Гран-при Нидерландов был пересмотрен.

Коллегия стюардов, работавших на Гран-при Нидерландов, рассмотрела запрос «Уильямса» на пересмотр штрафа, полученного Карлосом Сайнсом.

На этапе в Зандворте Сайнс по ходу гонки получил 10-секундный штраф за столкновение с пилотом «Рейсинг Буллз» Лиамом Лоусоном. Сам Сайнс настаивал, что вина за инцидент лежала как раз на Лоусоне и очень возмутился, когда по ходу гонки команда сообщила ему о вердикте стюардов.

Стюарды признали, что в «Уильямсе» представили новые доказательства по данному делу, что позволяет пересмотреть инцидент. В качестве новых доказательств, недоступных стюардам на момент принятия решения по штрафу по ходу гонки, «Уильямсом» были указаны видеозапись с камеры с обзором в 360 градусов с болида Сайнса, видеозапись с камеры заднего вида с болида Лоусона, а также показания самих пилотов.

В итоге, изучив все полученные доказательства, стюарды признали, что столкновение Лоусона и Сайнса было гоночным инцидентом. В результате 2 штрафных балла, которые Сайнс получил за данный инцидент, были аннулированы. Однако сам 10-секундный штраф отменить уже не представлялось возможным.

Запрос «Уильямса» на пересмотр штрафа Сайнса в Нидерландах будет рассмотрен 12 сентября

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoЛиам Лоусон
logoКарлос Сайнс
logoРейсинг Буллз
logoУильямс
Гран-при Нидерландов
logoФИА
регламент
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Хэмилтон испытывал боль в ягодицах после Гран-при Италии
120 минут назадВидео
Нико Росберг: «По характеру Антонелли ближе к Норрису – он склонен сильнее переживать неудачи»
27 минут назад
Тимо Глок о Ферстаппене на «Нордшляйфе»: «Некоторым джентльменам стоило бы поучиться у Макса»
48 минут назад
Оливер Бермэн: «Хэмилтона может считать образцом для подражания для молодых гонщиков»
59 минут назад
Фредерик Вассер: «Не нужно никого менять в «Феррари». Это начало эпохи»
2сегодня, 12:03
Перес и Боттас – сильнейший состав для новой команды «Ф-1» в истории по версии The Race
2сегодня, 11:57
Карлос Сайнс о переходе в «Уильямсе»: «Хотел нести ответственность – чтобы люди меня слушали, чтобы я мог вести команду в правильном направлении»
1сегодня, 11:39
Гельмут Марко о Ферстаппене в GT: «Макс не ищет к себе особого отношения»
сегодня, 11:32
MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Беццекки выиграл квалификацию, Алекс Маркес – 2-й, Куртараро – 3-й
2сегодня, 11:07
Ландо Норрис: «При борьбе за титул нужно понимать, когда можно рисковать»
сегодня, 11:05
Ко всем новостям
Последние новости
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игоры Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27