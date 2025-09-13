Штраф Сайнса на Гран-при Нидерландов отменен после запроса «Уильямса»

Штраф Сайнса на Гран-при Нидерландов был пересмотрен.

Коллегия стюардов, работавших на Гран-при Нидерландов , рассмотрела запрос «Уильямса» на пересмотр штрафа, полученного Карлосом Сайнсом .

На этапе в Зандворте Сайнс по ходу гонки получил 10-секундный штраф за столкновение с пилотом «Рейсинг Буллз » Лиамом Лоусоном . Сам Сайнс настаивал, что вина за инцидент лежала как раз на Лоусоне и очень возмутился, когда по ходу гонки команда сообщила ему о вердикте стюардов.

Стюарды признали, что в «Уильямсе » представили новые доказательства по данному делу, что позволяет пересмотреть инцидент. В качестве новых доказательств, недоступных стюардам на момент принятия решения по штрафу по ходу гонки, «Уильямсом» были указаны видеозапись с камеры с обзором в 360 градусов с болида Сайнса, видеозапись с камеры заднего вида с болида Лоусона, а также показания самих пилотов.

В итоге, изучив все полученные доказательства, стюарды признали, что столкновение Лоусона и Сайнса было гоночным инцидентом. В результате 2 штрафных балла, которые Сайнс получил за данный инцидент, были аннулированы. Однако сам 10-секундный штраф отменить уже не представлялось возможным.

