Макс Ферстаппен: «Болид стал чуть стабильнее – надеюсь, это поможет обоим пилотам»
Ферстаппен оценил прогресс «Ред Булл».
Пилот «Ред Булл» заявил, что команде удалось добиться определенных улучшений.
«На протяжении всего сезона мы никак не могли найти подходящие настройки. Кажется, сейчас поведение болида стало чуть более стабильным – надеюсь, это поможет обоим пилотам. Нелегко управлять машиной, когда она непредсказуема и не делает то, что ты хочешь.
При такой плотности в пелотоне – когда между нами 0,1-0,2 секунды – можно запросто вылететь после первого или второго сегмента. Конкуренция очень, очень высокая.
Надеюсь, в ближайших гонках «рабочее окно» настроек будет более стабильным, что поможет обоим пилотам», – отметил Ферстаппен.
Макс Ферстаппен: «Все будет зависеть от того, кто сможет проехать идеальный круг»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
