Макс Ферстаппен: «Болид стал чуть стабильнее – надеюсь, это поможет обоим пилотам»

Ферстаппен оценил прогресс «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл » заявил, что команде удалось добиться определенных улучшений.

«На протяжении всего сезона мы никак не могли найти подходящие настройки. Кажется, сейчас поведение болида стало чуть более стабильным – надеюсь, это поможет обоим пилотам. Нелегко управлять машиной, когда она непредсказуема и не делает то, что ты хочешь.

При такой плотности в пелотоне – когда между нами 0,1-0,2 секунды – можно запросто вылететь после первого или второго сегмента. Конкуренция очень, очень высокая.

Надеюсь, в ближайших гонках «рабочее окно» настроек будет более стабильным, что поможет обоим пилотам», – отметил Ферстаппен.

Макс Ферстаппен: «Все будет зависеть от того, кто сможет проехать идеальный круг»

