  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен: «Болид стал чуть стабильнее – надеюсь, это поможет обоим пилотам»
0

Макс Ферстаппен: «Болид стал чуть стабильнее – надеюсь, это поможет обоим пилотам»

Ферстаппен оценил прогресс «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» заявил, что команде удалось добиться определенных улучшений.

«На протяжении всего сезона мы никак не могли найти подходящие настройки. Кажется, сейчас поведение болида стало чуть более стабильным – надеюсь, это поможет обоим пилотам. Нелегко управлять машиной, когда она непредсказуема и не делает то, что ты хочешь.

При такой плотности в пелотоне – когда между нами 0,1-0,2 секунды – можно запросто вылететь после первого или второго сегмента. Конкуренция очень, очень высокая.

Надеюсь, в ближайших гонках «рабочее окно» настроек будет более стабильным, что поможет обоим пилотам», – отметил Ферстаппен.

Макс Ферстаппен: «Все будет зависеть от того, кто сможет проехать идеальный круг»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Азербайджана-2025. 3-я практика. Норрис – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й
12 минуты назад
Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Пересмотр штрафа Сайнса открывает двери к новым вызовам»
26 минут назад
На трассе в Баку ветер до 50 км/ч, на Гран-при ожидаются порывы до 60 км/ч
226 минут назад
Гран-при Азербайджана-2025. Расписание трансляций
3сегодня, 08:20
Менеджер Ферстаппена: «Макс останется в «Ред Булл», только если у него будет быстрый болид»
11сегодня, 08:14
Ральф Шумахер: «Если у Аджара будет такой же болид, как у Цуноды, то «Ред Булл» уничтожит Изака»
сегодня, 08:08
Гельмут Марко: «Новый регламент – хороший момент для перехода Аджара в «Ред Булл»
8сегодня, 07:25
Аджар станет напарником Ферстаппена в «Ред Булл», Линдблад будет выступать за «Рейсинг Буллз» (Эрик ван Харен)
10вчера, 18:50
Флавио Бриаиторе о составе пилотов «Альпин»: «Выбор будет сделан между Колапинто и Ароном»
3вчера, 17:54
Джордж Расселл: «Сохранили все свои комплекты шин «медиум» на оставшиеся два дня уик-энда, что может дать нам преимущество над конкурентами»
3вчера, 17:17
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото