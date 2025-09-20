  • Спортс
  Ральф Шумахер: «Если у Аджара будет такой же болид, как у Цуноды, то «Ред Булл» уничтожит Изака»
Ральф Шумахер: «Если у Аджара будет такой же болид, как у Цуноды, то «Ред Булл» уничтожит Изака»

Ральф Шумахер объяснил, как «Ред Булл» может повлиять на Аджара.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Ф-1» Ральф Шумахер поделился мнением насчет второго номера в «Ред Булл».

«[Юки] Цуноде повезло, что команда уже объявила о том, что хочет завершить сезон с ним. Чтобы он остался, в следующих гонках что-то должно фундаментально измениться. Но боюсь, что Цунода продолжит выступать так же – и потеряет место в «Ф-1» на следующий год.

Такой талантливый молодой пилот, как [Изак] Аджар, должен будет понять, как заявить о себе в такой команде, как «Ред Булл».

Это будет трудно сделать в машине, похожей на нынешнюю, которую [Макс] Ферстаппен развивал вместе с командой. Вот почему я говорю: если у Аджара будет такой же болид, как у Цуноды сейчас, то «Ред Булл» уничтожит и его», – считает эксперт.

Гельмут Марко: «Новый регламент – хороший момент для перехода Аджара в «Ред Булл»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
