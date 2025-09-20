Гельмут Марко: «Новый регламент – хороший момент для перехода Аджара в «Ред Булл»

В «Ред Булл» сказали, когда могут повысить Аджара.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко согласился с мнением, что в 2026-м Изаку Аджару будет проще освоиться в команде благодаря смене регламента.

«Конечно. Эти болиды с граунд-эффектом очень специфические. С новыми правилами подход к пилотажу полностью изменится. Придется во многом использовать свой ум для применения системы рекуперации энергии и прочего. Думаю, это хороший момент для перехода.

Аджар проехал только 16 Гран-при или что-то в этом роде. Он все еще учится. У него очень хорошие отношения с гоночным инженером [Пьером Амеленом]. Он тоже француз – возможно, это помогает. Изаку нужно просто продолжать прогрессировать в том же духе», – сказал Марко.

