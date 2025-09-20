  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гельмут Марко: «Новый регламент – хороший момент для перехода Аджара в «Ред Булл»
3

Гельмут Марко: «Новый регламент – хороший момент для перехода Аджара в «Ред Булл»

В «Ред Булл» сказали, когда могут повысить Аджара.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко согласился с мнением, что в 2026-м Изаку Аджару будет проще освоиться в команде благодаря смене регламента.

«Конечно. Эти болиды с граунд-эффектом очень специфические. С новыми правилами подход к пилотажу полностью изменится. Придется во многом использовать свой ум для применения системы рекуперации энергии и прочего. Думаю, это хороший момент для перехода.

Аджар проехал только 16 Гран-при или что-то в этом роде. Он все еще учится. У него очень хорошие отношения с гоночным инженером [Пьером Амеленом]. Он тоже француз – возможно, это помогает. Изаку нужно просто продолжать прогрессировать в том же духе», – сказал Марко.

«Ред Булл» побеждает с новым боссом! Неужели старого убрали правильно?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
logoРед Булл
logoРейсинг Буллз
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoИзак Аджар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Менеджер Ферстаппена: «Макс останется в «Ред Булл», только если у него будет быстрый болид»
14 минут назад
Гран-при Азербайджана-2025. Расписание трансляций
3вчера, 20:00
Аджар станет напарником Ферстаппена в «Ред Булл», Линдблад будет выступать за «Рейсинг Буллз» (Эрик ван Харен)
9вчера, 18:50
Флавио Бриаиторе о составе пилотов «Альпин»: «Выбор будет сделан между Колапинто и Ароном»
3вчера, 17:54
Джордж Расселл: «Сохранили все свои комплекты шин «медиум» на оставшиеся два дня уик-энда, что может дать нам преимущество над конкурентами»
3вчера, 17:17
Гельмут Марко: «Ред Булл» будет в топ-3 квалификации и поборется за победу в Баку»
11вчера, 16:59
Франко Колапинто: «Постараемся выйти на пик своих возможностей в квалификации»
вчера, 16:58
Андреа Стелла о размене в Италии: «Шум не удивляет, гоночные ситуации можно трактовать по-разному»
2вчера, 16:20
Шарль Леклер: «Макларен» все равно кажется машиной из другого мира, завтра многие очень сильно удивятся»
вчера, 15:53
Фернандо Алонсо: «Неудивительно, что в Баку «Астон Мартин» в самом хвосте»
вчера, 15:51
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото