Аджар станет напарником Ферстаппена в «Ред Булл», Линдблад будет выступать за «Рейсинг Буллз» (Эрик ван Харен)
В «Ред Булл» определились с напарником Ферстаппена.
В «Ред Булл» практически определились с составами команд «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» на сезон-2026.
Как сообщает журналист нидерландского De Telegraaf Эрик ван Харен, Изак Аджар будет переведен в «Ред Булл» и станет напарником Макса Ферстаппена.
В свою очередь его место в «Рейсинг Буллз» займет пилот молодежной программы «Ред Булл» Арвид Линдблад, который в нынешнем сезоне выступает в «Формуле-2».
Ван Харен также подтвердил, что Юки Цунода и Лиам Лоусон оба сохраняют шансы остаться в «Формуле-1» и получить место в «Рейсинг Буллз». Данное решение в «Ред Булл» примут по итогам ближайших гонок.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: De Telegraaf
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости