Аджар станет напарником Ферстаппена в «Ред Булл», Линдблад будет выступать за «Рейсинг Буллз» (Эрик ван Харен)

В «Ред Булл» определились с напарником Ферстаппена.

В «Ред Булл» практически определились с составами команд «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» на сезон-2026.

Как сообщает журналист нидерландского De Telegraaf Эрик ван Харен, Изак Аджар будет переведен в «Ред Булл» и станет напарником Макса Ферстаппена .

В свою очередь его место в «Рейсинг Буллз» займет пилот молодежной программы «Ред Булл» Арвид Линдблад , который в нынешнем сезоне выступает в «Формуле-2».

Ван Харен также подтвердил, что Юки Цунода и Лиам Лоусон оба сохраняют шансы остаться в «Формуле-1» и получить место в «Рейсинг Буллз». Данное решение в «Ред Булл» примут по итогам ближайших гонок.

Кто лучший дебютант «Ф-1» в 2025-м? Выбирайте вы!