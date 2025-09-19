Джордж Расселл: «Сохранили все свои комплекты шин «медиум» на оставшиеся два дня уик-энда, что может дать нам преимущество над конкурентами»

Расселл оценил перспективы «Мерседеса» в Баку.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Азербайджана , а также рассказал о выбранной командой шинной стратегии на уик-энд.

«Первый день уик-энда прошел обнадеживающе. Мы решили выделить на пятничную программу только шины «софт», и это несколько ограничило наши возможности. Круг здесь очень длинный, нагрузка на задние шины зачастую очень высокая, особенно на последнем секторе.

С учетом того, что сюда «Пирелли» привезли наиболее мягкие по составу шины в своей линейке, мы заранее понимали, что шинам «софт» будет очень трудно держать хороший темп на дистанции всего круга. При этом мы все равно закончили обе сессии в топ-4, а также мы понимаем, что еще способны прибавить.

Мы также сохранили все свои комплекты шин «медиум» на оставшиеся два дня уик-энда, что может дать нам некоторое преимущество над конкурентами. При этом мы понимаем, что нас ждет очень упорная борьба – «Феррари» смотрится впечатляюще, а в «Макларене» пока не показали свои истинные возможности», – рассказал Расселл.

Расклады на «Ф-1» в Баку: кто-то вновь сбросит «Макларен»? «Феррари» или «Ред Булл»?