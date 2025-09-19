  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Шарль Леклер: «Макларен» все равно кажется машиной из другого мира, завтра многие очень сильно удивятся»
0

Шарль Леклер: «Макларен» все равно кажется машиной из другого мира, завтра многие очень сильно удивятся»

Леклер считает «Макларен» фаворитом квалификации в Баку.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Азербайджана, а также отметил, что сомневается в своих возможностях выиграть поул, учитывая скорость конкурентов.

«День прошел нормально. Думаю, у нас есть потенциал добиться большего – в первую очередь это касается меня самого. Потому что я сегодня выступил не лучшим образом. Хотя в целом мы смотримся довольно сильно, что не может не радовать.

Но, и это большое но, «Макларен» все равно кажется машиной из другого мира, буквально. Думаю, завтра многие люди очень сильно удивятся. Потому что сегодня Ландо Норрис просто не закончил сразу несколько весьма впечатляющих кругов. Я сомневаюсь, что мы сможем бороться с «Макларенами», но вот в сравнении с остальными командами у нас, как кажется, есть неплохие шансы.

Не думаю, что на данный момент мы можем говорить о борьбе за победу, но тут заранее загадывать не стоит. Мне кажется, что и в 2021 году, и в других квалификациях нам тоже казалось, что мы не сможем выиграть поул, а в итоге у нас получалось. Буду надеяться на лучшее, но поул кажется маловероятным», – рассказал Леклер.

Расклады на «Ф-1» в Баку: кто-то вновь сбросит «Макларен»? «Феррари» или «Ред Булл»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
logoШарль Леклер
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
Гран-при Азербайджана
logoМакларен
logoФеррари
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Фернандо Алонсо: «Неудивительно, что в Баку «Астон Мартин» в самом хвосте»
29 минут назад
Льюис Хэмилтон: «Ко второй практике внесли в настройки болида пару изменений и я стал отыгрывать на торможениях действительно много времени»
43 минуты назад
Расселл пропустил брифинг пилотов из-за недомогания. Накануне Джордж не общался с прессой
47 минут назад
Андреа Кими Антонелли: ««Феррари» очень быстра, но «Мерседес» может навязать борьбу. Хотя «Макларен» явно не показал свою истинную скорость»
сегодня, 15:19
Пиастри предупредили за игнорирование желтого флага в практике в Баку
1сегодня, 15:15
Пьер Гасли: «Трасса в Баку просто не подходит болиду «Альпин»
сегодня, 14:55
Юки Цунода: «У меня еще не было такого темпа в этом году, пока все работает»
2сегодня, 14:37
Ландо Норрис: «Завтра ждем соперничества как минимум с тремя машинами конкурентов»
сегодня, 14:25
Гельмут Марко: «Ред Булл» в борьбе на длинных отрезках, ситуация с износом шин хорошая, рабочее окно стало шире»
сегодня, 14:19
Макс Ферстаппен: «Все будет зависеть от того, кто сможет проехать идеальный круг»
1сегодня, 14:11
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
15 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото