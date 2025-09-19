Шарль Леклер: «Макларен» все равно кажется машиной из другого мира, завтра многие очень сильно удивятся»

Леклер считает «Макларен» фаворитом квалификации в Баку.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Азербайджана , а также отметил, что сомневается в своих возможностях выиграть поул, учитывая скорость конкурентов.

«День прошел нормально. Думаю, у нас есть потенциал добиться большего – в первую очередь это касается меня самого. Потому что я сегодня выступил не лучшим образом. Хотя в целом мы смотримся довольно сильно, что не может не радовать.

Но, и это большое но, «Макларен» все равно кажется машиной из другого мира, буквально. Думаю, завтра многие люди очень сильно удивятся. Потому что сегодня Ландо Норрис просто не закончил сразу несколько весьма впечатляющих кругов. Я сомневаюсь, что мы сможем бороться с «Макларенами», но вот в сравнении с остальными командами у нас, как кажется, есть неплохие шансы.

Не думаю, что на данный момент мы можем говорить о борьбе за победу, но тут заранее загадывать не стоит. Мне кажется, что и в 2021 году, и в других квалификациях нам тоже казалось, что мы не сможем выиграть поул, а в итоге у нас получалось. Буду надеяться на лучшее, но поул кажется маловероятным», – рассказал Леклер.

