Льюис Хэмилтон: «Ко второй практике внесли в настройки болида пару изменений и я стал отыгрывать на торможениях действительно много времени»

Хэмилтон доволен прогрессом в первый день уик-энда в Баку.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Азербайджана , отметив, что по ходу дня сумел заметно прибавить в эффективности работы на торможениях.

«Слава Богу, день прошел хорошо. Хотя начиналось все не слишком здорово – в первой практике все было довольно хаотично. На этой трассе ты должен чувствовать просто абсолютную уверенность на торможениях, а у меня в этом сезоне есть проблемы именно с тормозами. К тому же, на каждой из трасс я впервые выступаю за рулем болида «Феррари», так что для меня процесс акклиматизации все еще продолжается.

Ко второй практике мы внесли в настройки болида пару изменений и тормоза наконец-то заработали превосходно. Я стал отыгрывать на торможениях действительно много времени.

Я рад видеть наш прогресс – что мы, как команда, движемся в правильном направлении. И я очень благодарен всем за терпение и упорный труд, поскольку мы действительно начинаем видеть признаки прогресса», – рассказал Хэмилтон.

