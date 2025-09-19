  • Спортс
  Андреа Кими Антонелли: ««Феррари» очень быстра, но «Мерседес» может навязать борьбу. Хотя «Макларен» явно не показал свою истинную скорость»
Андреа Кими Антонелли: ««Феррари» очень быстра, но «Мерседес» может навязать борьбу. Хотя «Макларен» явно не показал свою истинную скорость»

Антонелли ждет упорную борьбу в квалификации в Баку.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Азербайджана, а также поделился мнением о перспективах команды в предстоящей квалификации.

«День прошел вполне позитивно. Я постепенно набирал скорость, действуя чуть осторожнее, ведь это трасса городского типа, так что я старался постепенно прибавлять в уверенности в пилотаже.

Вторая практика прошла хорошо. В первом нам немного помешали непредвиденные обстоятельства, что немного сбило темп. Но во второй практике я мог спокойно прибавлять с каждым кругом. Нам еще есть над чем работать, мы еще можем стать быстрее на 0,2-0,3 секунды, но в целом все хорошо.

Если говорить о конкурентах, то всегда есть к чему стремиться. «Феррари» очень быстра, но мне кажется, что мы можем навязать борьбу. Хотя и «Макларен» сегодня явно не показал свою истинную скорость. Так что в квалификации борьба может быть очень плотной», – рассказал Антонелли,

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
