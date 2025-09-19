Пьер Гасли: «Трасса в Баку просто не подходит болиду «Альпин»
Гасли признал нехватку скорости на трассе в Баку.
Пилот «Альпин» Пьер Гасли подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Азербайджана, констатировав то, что болиду не хватает темпа для борьбы за относительно высокие места.
«У нас есть проблемы. Эта трасса просто не подходит болиду «Альпин». И сейчас нам приходится особенно тяжело. Хотя понятно, что мы продолжим работать над поиском способов улучшить скорость нашей машины. Именно это мы и постараемся сделать сегодня вечером», – рассказал Гасли.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
