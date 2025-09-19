Пьер Гасли: «Трасса в Баку просто не подходит болиду «Альпин»

Гасли признал нехватку скорости на трассе в Баку.

Пилот «Альпин» Пьер Гасли подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Азербайджана , констатировав то, что болиду не хватает темпа для борьбы за относительно высокие места.

«У нас есть проблемы. Эта трасса просто не подходит болиду «Альпин ». И сейчас нам приходится особенно тяжело. Хотя понятно, что мы продолжим работать над поиском способов улучшить скорость нашей машины. Именно это мы и постараемся сделать сегодня вечером», – рассказал Гасли.

