Юки Цунода: «У меня еще не было такого темпа в этом году, пока все работает»
Цунода оптимистично настроен на гонку в Баку.
Пилот «Ред Булл» Юки Цунода подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Азербайджана, отметив, что на данный момент его гоночный темп намного лучше квалификационного.
«Нам определенно есть к чему стремиться с точки зрения квалификационной скорости, возможности собрать воедино хороший круг. Хотя то, что я опробовал, работало хорошо.
При этом во второй практике мы главным образом сосредоточились на работе на длинной дистанции, и я могу сказать, что наш гоночный темп оказался намного лучше. У меня еще не было такого темпа в этом году, так что пока все работает», – рассказал Цунода.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
