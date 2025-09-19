  • Спортс
Юки Цунода: «У меня еще не было такого темпа в этом году, пока все работает»

Цунода оптимистично настроен на гонку в Баку.

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Азербайджана, отметив, что на данный момент его гоночный темп намного лучше квалификационного.

«Нам определенно есть к чему стремиться с точки зрения квалификационной скорости, возможности собрать воедино хороший круг. Хотя то, что я опробовал, работало хорошо.

При этом во второй практике мы главным образом сосредоточились на работе на длинной дистанции, и я могу сказать, что наш гоночный темп оказался намного лучше. У меня еще не было такого темпа в этом году, так что пока все работает», – рассказал Цунода.

«Ред Булл» побеждает с новым боссом! Неужели старого убрали правильно?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
logoРед Булл
logoФормула-1
logoЮки Цунода
Гран-при Азербайджана
