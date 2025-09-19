  • Спортс
  • Гельмут Марко: «Ред Булл» в борьбе на длинных отрезках, ситуация с износом шин хорошая, рабочее окно стало шире»
Гельмут Марко: «Ред Булл» в борьбе на длинных отрезках, ситуация с износом шин хорошая, рабочее окно стало шире»

В «Ред Булл» полны оптимизма после пятницы в Баку.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко отреагировал на шестое время Макса Ферстаппена во второй практике перед Гран-при Азербайджана.

«Начнем с позитивных моментов – с длинных отрезков. Мы в борьбе, ситуация с износом шин также выглядит хорошо.

[На коротких отрезках] не хватает одной-полутора десятых, но это можно компенсировать тонкой настройкой.

Рабочее окно стало шире, и, если посмотреть на гоночные отрезки, я действительно считаю, что мы способны сражаться среди лидеров», – подчеркнул австриец в эфире немецкого Sky.

Гран-при Азербайджана-2025. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й, Норрис – 10-й, Пиастри – 12-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Total.com
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
logoГельмут Марко
logoРед Булл
