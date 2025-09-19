Карлос Сайнс: «Пока так и не смогли найти подходящего баланса болида для квалификации»

Сайнс ждет проблем в квалификации в Баку.

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Азербайджана , отметив, что на данный момент у команды есть проблемы с квалификационным темпом.

«Как обычно, на длинной дистанции мы были достаточно быстры. В том числе в первой попытке на шинах «медиум». Но как только мы перешли на «софт», у нас перестало получаться демонстрировать хорошее время круга.

Мы внесли в настройки болида довольно много изменений, но на данный момент так и не смогли найти подходящего баланса болида для предстоящей квалификации. Нам нужно найти решение этой проблемы, потому что в целом темп «Уильямса » весьма неплох», – рассказал Сайнс.

Расклады на «Ф-1» в Баку: кто-то вновь сбросит «Макларен»? «Феррари» или «Ред Булл»?