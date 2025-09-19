Оскар Пиастри: «Сегодня было много как позитивных, так и непростых моментов»

Пиастри оценил результаты первых практик в Баку.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Азербайджана .

У «Макларена» возникли определенные трудности в первый день уик-энда, и во второй практике Пиастри не смог попасть даже в топ-10.

«Сегодня было непросто, день прошел неровно. У нашей машины есть темп, просто выжать достаточно хорошее время на круге из машины бывает непросто.

Во второй практике мы попробовали несколько изменений настроек болида. Посмотрим, что мы сможем изменить к завтрашнему дню. Из-за выбора шин ситуация в любом случае должна будет заметно измениться. Сегодня было как много позитивных моментов, так и непростых вещей», – рассказал Пиастри.

