Ральф Шумахер: «Ключевая проблема Хэмилтона – отсутствие стабильности выступлений»

Шумахер назвал отсутствие стабильности проблемой Хэмилтона.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что Льюису Хэмилтону нужно работать над улучшением стабильности своих выступлений.

«Ну, по крайней мере нехватка скорости больше не является для него проблемой. Льюис был достаточно близок к лидерам в Зандворте и Монце. Ключевая проблема – это отсутствие стабильности. При этом Льюиса дважды развернуло в Зандворте, а потом он получил штраф за превышение скорости на пит-лейн. С учетом огромного опыта Хэмилтона таких вещей с ним вообще не должно происходить.

Будь я руководителем команды, подобные вещи не встретили бы у меня понимания. Так что я надеюсь, что это был лишь разовый провал в концентрации. Однако если подобные вещи происходят с Льюисом, потому что он ошибается, пытаясь выжать из машины больше того, чем то, на что она способна – вот это было бы не очень хорошим знаком», – рассказал Шумахер.

