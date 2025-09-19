0

Льюис Хэмилтон: «Буду рад попрощаться с нынешним регламентом»

Хэмилтон признал, что не будет скучать по текущему регламенту «Ф-1».

Пилот «Феррари» поделился мыслями о работе в Скудерии в преддверии смены регламента в 2026 году.

«Я не считаю, что эти последние гонки как-то повлияют на следующий год. Конечно, цель заключается в том, чтобы добиться прогресса и продолжить работу. Мне нужно набираться больше опыта с командой.

Чем больше я расту с командой, тем больше опыта получаю – и он в дальнейшем помогает мне прогрессировать. Уроки, которые нам пришлось выучить, определенно помогут.

Буду ли я рад попрощаться с нынешним регламентом? Да», – ответил Хэмилтон.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
