  • Хэмилтон продал свою коллекцию автомобилей – она оценивалась примерно в $17,5 млн
Хэмилтон продал свою коллекцию автомобилей – она оценивалась примерно в $17,5 млн

Хэмилтон продал коллекцию автомобилей.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о том, что решил продать свою коллекцию редких автомобилей. Общая стоимость коллекции составляла примерно $17,5 млн.

Считается, что в коллекцию Хэмилтона входили следующие автомобили:

«Пагани» Zonda 760 LH

«Мерседес» AMG Project One

«Мерседес» AMG SLS Black Series

«Мерседес» AMG GT R (предыдущая версия автомобиля безопасности «Ф-1»)

«Мерседес» AMG G63 6×6

«Мерседес» Maybach S600

«Феррари» LaFerrari

«Феррари» LaFerrari Aperta

«Феррари» 599 SA Aperta

«Шелби Кобра» 427 1966 года

«Форд Мустанг Шелби» GT500 1967 года (реплика версии «Элеанора»)

«Макларен» P1

«Макларен» F1 1995 года

«Мини Купер»

«Мерседес» EQC

«У меня больше нет собственных машин. У меня вообще нет автомобилей, я избавился от всех своих машин. Сейчас меня больше интересует искусство. Так что, если бы я решил купить машину, это была бы «Феррари» F40. Потому что эта машина сама является прекрасным произведением искусства», – рассказал Хэмилтон.

«Ред Булл» побеждает с новым боссом! Неужели старого убрали правильно?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
