Льюис Хэмилтон: «Хочу взять титул с «Феррари»

Хэмилтон назвал цель в «Феррари».

Пилот «Феррари » отметил, что все еще намерен взять титул в составе Скудерии.

Последним пилотом, бравшим титул в «Феррари», остается Кими Райкконен. Финн стал чемпионом в 2007 году.

«Да, определенно. Ведь такого не было уже очень давно [чтобы пилот «Феррари» брал титул], я даже не представляю, как долго они этого ждут…

Для «Феррари» этот титул будет значить больше, чем для любой другой команды. Но я и сам очень хотел бы выиграть», – заявил Хэмилтон.

