Льюис Хэмилтон: «Буду выступать в «Ф-1», пока Алонсо не исполнится 50 лет»
Хэмилтон рассказал, сколько еще будет выступать в «Ф-1».
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон отметил, что пока не собирается завершать карьеру.
«Не планирую останавливаться в ближайшее время. Я очень ценю тот факт, что Фернандо [Алонсо] продолжает выступать – ведь он старше меня (Алонсо 44 года, а Хэмилтону 40 лет – Спортс”). Буду выступать, пока ему не исполнится 50», – сказал Хэмилтон.
Расклады на «Ф-1» в Баку: кто-то вновь сбросит «Макларен»? «Феррари» или «Ред Булл»?
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости