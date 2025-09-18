Ландо Норрис о негативной общей реакции на командную тактику: «С учетом того, в каком мире мы живем, я не удивлен»

Норрис не удивлен негативной реакции на командную тактику «Макларена».

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что после Гран-при Италии команда по-прежнему уверена в правильности и справедливости своих действий, несмотря на критику со стороны общественности.

«Макларен» стали критиковать за то, что команда попросила Оскара Пиастри вернуть Ландо Норрису вторую позицию, которую британец потерял из-за заминки команды на пит-стопе.

«Наша позиция осталась прежней. Скорее была пара вопросов, которые нужно было прояснить. Было несколько вещей, о которых я не знал, когда давал интервью после гонки. Например, что нам нужно было защищаться от «андерката» со стороны Леклера. Это тоже сыграло свою роль в принятом командой решени. То есть оно было принято не только на основе самого пит-стопа. И на разборе после гонки мы с Оскаром оба согласились с этим.

Удивлен ли я общей негативной реакцией? Нет – учитывая, в каком мире мы сейчас живем. Потому что это все, что зачастую нужно людям – выплескивать негатив в адрес других. Так что нет, я не удивлен.

Более того, всем [журналистам, блогерам и т.д.] нужны громкие заголовки. Вам нужно, чтобы люди читали то, что вы пишите. Так что нет, со своей стороны я вообще не удивлен. И на нас, как на команду, вся эта реакция никак не повлияла», – рассказал Норрис.

