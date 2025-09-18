  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ландо Норрис о негативной общей реакции на командную тактику: «С учетом того, в каком мире мы живем, я не удивлен»
1

Ландо Норрис о негативной общей реакции на командную тактику: «С учетом того, в каком мире мы живем, я не удивлен»

Норрис не удивлен негативной реакции на командную тактику «Макларена».

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что после Гран-при Италии команда по-прежнему уверена в правильности и справедливости своих действий, несмотря на критику со стороны общественности.

«Макларен» стали критиковать за то, что команда попросила Оскара Пиастри вернуть Ландо Норрису вторую позицию, которую британец потерял из-за заминки команды на пит-стопе.

«Наша позиция осталась прежней. Скорее была пара вопросов, которые нужно было прояснить. Было несколько вещей, о которых я не знал, когда давал интервью после гонки. Например, что нам нужно было защищаться от «андерката» со стороны Леклера. Это тоже сыграло свою роль в принятом командой решени. То есть оно было принято не только на основе самого пит-стопа. И на разборе после гонки мы с Оскаром оба согласились с этим.

Удивлен ли я общей негативной реакцией? Нет – учитывая, в каком мире мы сейчас живем. Потому что это все, что зачастую нужно людям – выплескивать негатив в адрес других. Так что нет, я не удивлен.

Более того, всем [журналистам, блогерам и т.д.] нужны громкие заголовки. Вам нужно, чтобы люди читали то, что вы пишите. Так что нет, со своей стороны я вообще не удивлен. И на нас, как на команду, вся эта реакция никак не повлияла», – рассказал Норрис.

Размен «Макларена» на Гран-при Италии – не абсурд, а новая командная тактика

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoОскар Пиастри
Гран-при Италии
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Шарль Леклер: «В Баку я должен нацеливаться на победу, трасса подходит моему стилю пилотажа»
2 минуты назад
Макс Ферстаппен: «Хотим выложиться на максимум и постараться попасть на подиум»
18 минут назад
Льюис Хэмилтон: «Хотелось бы в какой-то момент принести «Феррари» подиум»
241 минуту назад
Макс Ферстаппен о выступлении на «Нордшляйфе»: «Очень полезный опыт, да и любой круг по этой трассе – это всегда здорово»
1сегодня, 12:08
Алекс Албон: «Трасса в Баку может подойти «Уильямсу», основной момент – сможем ли мы заставить работать шины»
сегодня, 11:40
Серхио Перес: «У «Кадиллака» есть планы на проведение тестов с болидом «Ф-1» уже в этом году»
сегодня, 11:19
Пьер Гасли: «Цуноде нужно выбросить из головы посторонний шум и сосредоточиться на своих выступлениях»
сегодня, 11:08
Лиам Лоусон: «В данный момент моей главной целью является сохранение места в «Рейсинг Буллз»
сегодня, 10:57
Андреа Кими Антонелл о критике со стороны Вольффа: «Согласен со словами Тото и воспринимаю их как стимул»
1сегодня, 10:23
Фернандо Алонсо: «В этом году с «Астон Мартин» мы уже потеряли где-то 22 очка»
4сегодня, 10:07
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
15 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото