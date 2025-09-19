Лука ди Монтедземоло: «Леклер отличается от Вильнева. С Жилем вы бы не выиграли чемпионат»

Бывший босс «Феррари» заявил, что Леклер способен стать чемпионом.

Бывший президент «Феррари» и нынешний директор компании «Макларен» Лука ди Монтедземоло прокомментировал сравнение Шарля Леклера с Жилем Вильневым .

«Очевидно, что Леклер – очень хороший пилот. Но, хотя он все еще молод и относится к новому поколению, как [Оскар] Пиастри и [Ландо] Норрис, его годы уходят. Отсутствие быстрой машины разочаровывает.

Вильнев был другим. Я никогда не работал с Жилем, но с ним вы бы не выиграли чемпионат. Темперамент позволил ему выиграть много гонок, но он допускал ошибки и мог перестараться.

Из-за неконкурентоспособной машины Леклер вынужден атаковать с первого и до последнего круга. Он очень хороший пилот, но ему нужен болид, который позволит побеждать – ведь Шарль этого заслуживает», – считает ди Монтедземоло.

