Шарль Леклер: «Хочу вернуть «Феррари» на вершину – неважно, сколько времени на это уйдет»

Леклер объяснил, почему не уйдет из «Феррари».

Пилот «Феррари » ответил, почему не пытается перейти в более конкурентоспособный коллектив.

«Потому что я люблю эту команду – думаю, это мой ответ. Я всегда любил «Феррари», и именно в этом нахожу мотивацию. Ведь я хочу вернуть «Феррари» на вершину – неважно, сколько времени на это уйдет.

Я сделаю все, пока не перестану верить в этот проект. На данный момент я полностью вовлечен в него, стараюсь изо всех сил. Вот что меня мотивирует», – отметил Леклер .

