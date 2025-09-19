  • Спортс
  Гельмут Марко о Ферстаппене на «Нордшляйфе»: «Здорово, что кто-то из пузыря «Ф-1» обращает внимание на настоящий автоспорт»
0

Гельмут Марко о Ферстаппене на «Нордшляйфе»: «Здорово, что кто-то из пузыря «Ф-1» обращает внимание на настоящий автоспорт»

В «Ред Булл» восхитились участием Ферстаппена в гонках на спорткарах.

Советник «Ред Булл» прокомментировал участие Макса Ферстаппена в гонках на выносливость на «Нордшляйфе».

На прошлых выходных нидерландец выступил в 4-часовом заезде по «Нюрбургрингу» и получил разрешение класса «А». которое открывает ему путь к участию в категории GT3 и в 24-часовом марафоне.

Для первой гонки и категории «В» Ферстаппену потребовалось сдать письменный экзамен и проехать по трассе с инструктором.

«Поразительно, что ему пришлось пройти через это – но такова немецкая бюрократия. Я с самого начала положительно относился к этому приключению. Думаю, это здорово, что кто-то из пузыря «Формулы-1» обращает внимание на настоящий автоспорт.

Я очень хорошо знаю эту трассу. Я участвовал во всех типах гонок на ней – вплоть до легендарных «24 часов». Некоторые повороты все еще завораживают меня. Забавно, что теперь я могу обсудить их с Максом.

Он заранее знал «Нордшляйфе» вдоль и поперек, так как тысячу раз проехал по ней в симуляторе», – сказал Марко.

Ферстаппен покоряет кузовные гонки! От тайных тестов до расширения трибун под дебют
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
