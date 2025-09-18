  • Спортс
Флавио Бриаторе: «Никогда не общался с Боттасом по поводу перехода в «Альпин» в сезоне-2026»

Бриаторе опроверг информацию о переговорах с Боттасом.

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе рассказал о том, что никогда не вел переговоров с Валттери Боттасом о подписании с ним контракта на следующий сезон. В то же время Бриаторе признал факт контактов с Серхио Пересом, но до конкретных переговоров дело так и не дошло.

Серхио Перес и Валттери Боттас в следующем году будут выступать за «Кадиллак» – американская команда готовится к первому для себя сезону в «Формуле-1».

«Я никогда не общался с Боттасом по вопросу контракта на сезон-2026. Думаю, что слухи о возможном переходе в «Альпин» помогли ему подписать контракт с «Кадиллаком».

Что касается Переса, то он действительно мне звонил. Чеко спрашивал о планах «Альпин». Но в то же время сразу сказал, что уже близок к подписанию контракта с «Кадиллаком». Я же на момент разговора не мог предложить ему ничего конкретного», – рассказал Бриаторе.

Расклады на «Ф-1» в Баку: кто-то вновь сбросит «Макларен»? «Феррари» или «Ред Булл»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
