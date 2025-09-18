  • Спортс
  • Шарль Леклер о шансах выиграть в Баку: «Не питаю больших надежд, сильнейшей командой будет «Макларен»
Шарль Леклер о шансах выиграть в Баку: «Не питаю больших надежд, сильнейшей командой будет «Макларен»

Леклер оценил шансы на победу в Баку.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Азербайджана.

Леклер, который четыре последних года выигрывал в Баку поул, но ни разу не победил в гонке, отметил, что не слишком надеется на победу в этом году.

«Я по-прежнему хорошо чувствую эту трассу, но в основном эти ощущения основаны на опыте прошлым лет. При этом в большинстве случаев, приезжая в Баку, мы не считались фаворитами, но каждый раз [в последние четыре года] в итоге выигрывали поул.

Хотя это все равно не означает, что ты сможешь выиграть гонку. Поул дает тебе наиболее выгодную позицию на старте заезда, но это совсем не означает, что вашего гоночного темпа хватит для победы.

Именно гоночного темпа нам в эти годы и не хватало. И питаю больших надежд на то, что в этом году все будет сильно иначе. Сильнейшей командой будет «Макларен». А также «Ред Булл», потому что в Монце их болид работал очень хорошо благодаря тому, что они нашли какое-то решение. Так что нам в любом случае будет непросто. Хотя в календаре есть несколько трасс, где наши шансы [на победу] несколько выше, и Баку – как раз одно из таких мест», – рассказал Леклер.

Расклады на «Ф-1» в Баку: кто-то вновь сбросит «Макларен»? «Феррари» или «Ред Булл»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
logoШарль Леклер
logoФеррари
