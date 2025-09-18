Гельмут Марко о Норрисе и Пиастри: «У каждого из них есть свои сильные стороны. Но с учетом всех факторов Оскар кажется фаворитом»

Марко считает Пиастри фаворитом в борьбе за титул.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал, что позиции Оскара Пиастри в сражении за чемпионский титул кажутся ему более выгодными в сравнении с напарником по команде Ландо Норрисом .

«У каждого из них есть свои сильные стороны. На одном круге Ландо Норрис может быть немного быстрее. С другой стороны, Оскар Пиастри кажется более спокойным, уверенным и психологически устойчивым гонщиком. И с учетом этих факторов, а также лидерства в общем зачете, Пиастри кажется мне фаворитом.

Что касается наших шансов, то мне кажется, что расстановка сил в пелотоне сбалансировалась и явной доминации кого-то одного больше не будет. Пиастри и Норрис будут обмениваться позициями от гонки в гонке. И я бы не стал сбрасывать со счетов и «Феррари». Нет, мы не сдаемся. Но реалистично оценивая ситуацию я бы сказал, что у Макса Ферстаппена нет шансов на титул в этом году», – рассказал Марко.

