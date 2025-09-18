  • Спортс
  • Льюис Хэмилтон: «В этом году старался как можно лучше адаптироваться к методам работы «Феррари»
2

Льюис Хэмилтон: «В этом году старался как можно лучше адаптироваться к методам работы «Феррари»

Хэмилтон отметил прогресс в адаптации к «Феррари».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился рассказал о том, какого подхода он старается придерживаться по ходу первого сезона в составе Скудерии.

Хэмилтон отметил, что в большей степени адаптируется к принципам работы команды, нежели пытается менять все процессы.

«Мне кажется, что при смене команды существует очень тонкая грань в принципах работы. В этом году я действительно старался как можно лучше приспособиться и адаптироваться к методам работы «Феррари», вместо того чтобы прийти в команду и сразу заявить: «Так, вам нужно все поменять». Нужно адаптироваться – и понять, как нравится работать команде.

И уже после этого ты начинаешь привносить свой опыт, смотреть на то, как вы можете заставить команду работать эффективнее в той или иной области. И это, безусловно, весьма тонкая грань.

Я из того типа людей, кто не любит чувство самоуспокоенности и полного комфорта. И я верю в потенциал «Феррари», и что вместе мы способны многого добиться. Думаю, все в нашей команде по-прежнему верят в это, но никому еще не удавалось достичь успеха, перед этим не преодолев тяжелый период, так что я с нетерпением жду момента, когда для нас наступят более ясные дни», – рассказал Хэмилтон.

Расклады на «Ф-1» в Баку: кто-то вновь сбросит «Макларен»? «Феррари» или «Ред Булл»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoЛьюис Хэмилтон
Гран-при Азербайджана
logoФормула-1
logoФеррари
