  • Ландо Норрис: «Результат в Монце показывает, что «Макларен» уязвим – и для меня это не обязательно плохая новость»
1

Ландо Норрис: «Результат в Монце показывает, что «Макларен» уязвим – и для меня это не обязательно плохая новость»

Норрис оценил свои шансы в борьбе с Пиастри.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился перспективами в борьбе за победу в чемпионате против своего напарника Оскара Пиастри.

Норрис отметил, что ему нужно стараться использовать слабости «Макларена» на конкретных трассах, стараясь отыгрывать у напарника больше очков за счет конкурентов.

«На протяжении каждого гоночного уик-энда я делаю все, что могу, что в моих силах. Справиться с ударом после схода в Зандворте было непросто. И в Монце я сделал все, что только мог.

Мы не могли там победить, мы просто оказались недостаточно быстры, машина оказалась недостаточно быстрой. И это показывает, что «Макларен» на самом деле уязвим – хотя для меня это не обязательно плохая новость.

Мне нужно постараться использовать эту уязвимость, постараться извлечь из этого преимущество, в каком-то смысле. Ведь если мы с Оскаром каждую неделю будем занимать 1-2 места, то мне будет трудно его догнать.

Так что я должен постараться извлечь из этого преимущество. Хотя мы с Оскаром оба выступаем на высоком уровне. И сделать это будет очень непросто. Тем не менее, я сделаю все, что будет в моих силах – и на самом деле это максимум того, что я могу от себя требовать», – рассказал Норрис.

Расклады на «Ф-1» в Баку: кто-то вновь сбросит «Макларен»? «Феррари» или «Ред Булл»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
logoМакларен
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
Гран-при Азербайджана
logoОскар Пиастри
